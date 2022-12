Koroona asemel laastab koole gripipuhang

Kuigi grippi nakatunute arvu on võimatu täpselt öelda, võib siiski väita, et gripijuhtumeid on praegu kogu Lõuna-Eestis väga palju. «Terviseametiga võetakse viimasel ajal palju ühendust, et võimalikest kolletest ja nakatumistest laagrites, koolides või lasteaedades märku anda,» rääkis terviseameti Lõuna regiooni juhataja Tiia Luht.