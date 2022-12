VIDEO ⟩ Kaks last käisid Turusilla all õhukesel jääl mängimas, õnnetus jäi õnneks olemata

Tartu kesklinnas Emajõel otse Turusilla all on märgatud lapsi jääl aega veetmas kohas, kus lahtine vesi sugugi enam kaugel ei ole. 7. detsembri päeval oli seal kaks last, kellest üks jäi kelguga seisma ja ootama, samal ajal kui teine üsna vee lähedale kõndis, et sealt jääkamakas võtta ja kelgule tuua.