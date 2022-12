Leedlambid vahetavad vanad tänavavalgustid välja

«Tänavavalgustuse ulatusliku uuendamisega vähendame elektrienergia kulusid ning parandame valgustuse kvaliteeti,» ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. Kui praeguseks on Tartu tänavavalgustitest ligikaudu kolmandik leedvalgustid, siis järgmise aasta lõpuks on nende osakaal juba ligikaudu 90%. Abilinnapea sõnul on tänavavalgustuse rekonstrueerimisel positiivne mõju elukeskkonnale laiemalt, sest valgustus on otseselt seotud ka tervise, turvalisuse, linnalooduse ning liiklusohutusega.