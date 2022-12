Emajõelinnas toimub nädalavahetusel mitu jõululaata

Toiduainetega kauplejad paigutatakse enamasti turuhoonesse ja selle ümbrusesse ning Küüni tänava otsa, kus on ka Uma Meki müüjad ning Läti maitsete ala. Juur- ja puuvilju, kala ja liha ning muud toidukraami leidub rikkalikus sortimendis ka avaturu hallis.

Emajõe ääres müüakse erinevat tööstus- ja riidekaupa ning seal on avatud käsitööala. Küüni tänaval ja Kaubahoovi alleel pakutakse traditsiooniliselt segakaupa nii Eestist kui mujalt.

Laadal on kohal üle 200 käsitöökaupleja, väiketootja ja toiduvalmistaja.

Jõululaat pole mõeldud ainult ostmiseks ja müümiseks, sest laadamelus pakutakse ka mõnusat meelelahutust ja elamusi igale maitsele. Traditsiooniliselt on Tartu laatade üks osa ka heategevus – kohal on Tartu laste turvakodu, MTÜ Cats Help, OÜ Koduhooldus ja MTÜ Lions.