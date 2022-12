GALERII ⟩ Ettevõte GScan asub Tõrvandi tehnopargis tootma looduslikul atmosfäärikiirgusel põhinevaid turvaskännereid

Tehnoloogiaettevõtte GScani tegevjuht Marek Helm ütles täna Tõrvandi tehnopargis uut tehast avades, et tal on selline tunne, nagu poleks ta seda ära teeninud. Ta pidas silmas asjaolu, et on sattunud ägedasse tiimi just sel ajal, mil seal on midagi suurt juhtumas. «See usk ja energia, mida ma tajun, on siin võimas,» ütles ta.