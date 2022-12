Romeo ja Julia armastust juhib vanemliku armastuse piiratus

Perekondade Capuletti ja Montecchi vihavaen kui peapõhjus, miks armastajatel on keelatud koos olla, on selles lavastuses asendatud suure vanusevahega. Romeo (Aivar Tommingas) ei ole noor perepoeg, vaid on vana mees, ja Julia (Ilo-Ann Saarepera) pole teismeline, vaid täiskasvanud naine.