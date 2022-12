Jaak Valge, Loone Ots: Kultuuritöötajate palgatõus peab tõesti olema tõus

Tartu linnalt palka saavad kultuuriinimesed on aastaid töötanud nagu hallparuni sulased. Palk on olnud häbiväärselt väike ja veel väiksemaks jäänud. Elukallidus on tõusnud, algul tasa, siis juba märgatavalt. See sügis on tõstnud kulutusi plahvatuslikult. Kultuuritöötajate palgatõusu õiglus on muutunud hädavajaduseks.