Tanel Tein: Kiri jõuluvanale! Mina tahaks...

Möödunud teisipäeval kirjutas mõtteloo professor Pärtel Piirimäe Eesti 200 siselistis: «Mis puudutab Süku ruumiprogrammi, siis on sinna kõik unistused sisse kirjutatud, ilma valikuta. Nagu kiri jõuluvanale. Milleks on vaja veel ühte restorani ülemisele korrusele õhtuseks einestamiseks? Oodis (Helsingi keskraamatukogu) ega Oslo keskraamatukogus küll midagi sellist pole. Või bürooruume väljarentimiseks? Pargi pind on liiga kallis, et linn hakkaks sinna büroohoonet ehitama. Pole ka näidatud arvutusi, kuidas sellised rendipinnad hoonet tasuvamaks muudavad.»