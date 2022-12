FOTOD ⟩ Elva vallas põles elumaja kõrvalhoone maani maha

«Kui päästjad kohale jõudsid oli kogu katus juba leekides. Ega seal peale müüride suurt midagi alles ei jää. Kustutustööd käivad veel endiselt, sest vahelae peal on põhku ja heina, ning tuleb veenduda, et see enam ei sütti,» märkis päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik