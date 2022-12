PILDID ⟩ Esietendus ootamatu kujunduse ja tavatu lavalise liikumisega lugu Romeost ja Juliast

Stseenis lavastusest «Romeo ja Julia» on esiplaanil Jarek Kasar.

Vanemuise väikeses majas tuli äsja vaatajate ette Elise Metsanurga lavastus «Romeo ja Julia». Vanemuise ja Tartu Uue Teatri koostöös on käivitava elemendina laval William Shakespeare’i näidendi keelatud armastus, kuid see on omandanud uued mõõtmed.