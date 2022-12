Klaasrestoran Tartu Toomemäel jääb ära

Tooming sai palve kommenteerida ka väidet, kuidas Tartus säravad uuenduslikud ideed kriitikakoorma alla aina hääbuvad.

«Mina ei näe seda üldse nii, et Tartus kõik head ideed luhtuvad,» vastas ta. «Saan rääkida sellest konkreetsest eskiisist. Sinna oleks saanud midagi teha, aga meie ei vaadanud ju midagi muud kui mälestise säilimist. Lähtusime ettevaatusprintsiibist. Eskiisis ei olnud arvestatud, millises hapras seisus tegelikult see vare on. Iga vare on habras ja need vajavad erikäsitlust nagu vanakesed ikka. Tartu võidaks, kui ajutise restorani asemel tuleks alaline restoran.»

Tooming ütles, et tema meelst on Tartus mõnigi ilus kasutuseta hoone, kuhu Michelini tärni taotlev restoran kenasti võiks sobida.

Muinsuskaitseameti vaatest on ka ajutise restoraniehitise rajamisel mõju kultuurkihile. Maa sees rusukihis on varisenud ehitusdetaile, on matuseid. Selle poole meetri sisse, mida ehitamine mõjutaks, jääb ka osa keskaegse toomkiriku interjöörist. Pinnase avamisel võib tulla põrandaplaate, kõrvalaltarite jäänuseid.

«Isegi kui lahti ei taha kaevata, siis ka betoonpõranda rajamiseks pinnase tihendamine võib kahjustada seda, mis kultuurkihis leida on,» ütles Tooming.

Ta lisas, et ehitamine ja lammutamine mõlemad võivad mälestisele ohtu kujutada.