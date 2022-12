Kas eesti keel aitaks parandada arusaamist inimkeelest? Tartu ülikooli teadlased usuvad, et jah

Korpuspõhiste uurimismeetodite kõrval pälvivad Virve Vihmani sõnul samavõrd tähelepanu aga ka keele uurimise katselised meetodid ning arvutimodelleerimine.

Mitte ainult inglise keel

«Ebaproportsionaalselt palju on lingvistikauuringuid, mis on keskendunud inglise keelele ja indoeuroopa keeltele üldiselt,» rääkis Vihman veel. «Konsortsiumi eesmärk on rõhutada vajadust keelte võrdlemise rangete meetodite järele. See aitab paremini mõista, mis on keeltel ühist ja kuidas need erinevad ning võimaldab teha üldistusi inimese kognitiivsete ja keeleliste võimete kohta. Eesti keele kaasamine taolistesse võrdlevatesse uurimustesse veel üks võimalus parandada üldist arusaamist inimkeelest.»

Küsimuse peale, mis teeb keeleteadlase töö kalliks, vastas Virve Vihman, et keeleteadlaste töö ei ole just kallis, kuid keeleteadus paikneb just humanitaar- ja sotsiaalteaduste piirimail ning on palju eksperimentaalsem kui mõned humanitaaralad.

«Kui kasutame moodsaid keeleteaduslikke meetodeid, siis sisaldab see suuri andmemahtusid ja eksperimentaalmeetodeid, millega mõistagi kaasneb aparatuur ja suurandmete hoiustamine,» selgitas ta. «Euroopa Komisjoni raha on plaanis kasutada osalt koolituste korraldamiseks, osalt teadustööks rahvusvaheliste partneritega ning osalt noorteadlaste ja üliõpilaste lähetuste toetamiseks, et kõigi institutsioonide tudengid ja partnerid saaksid käia töötubades ja suvekoolides ning tutvuda omavahel. Ning et kogu projektist sünniks reaalne koostöö, mis jätkuks ka peale projekti lõppu.»

Tervele konsortsiumile eraldatud 1,5 miljonit eurot jaguneb Virve Vihmani sõnul enam-vähem võrdselt. Ühendkuningriigi partner saab pool miljonit, kaks Hollandi partnerit jagavad samuti ligi pool miljonit ning Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut veidi üle poole miljoni euro.

«Twinning» – otsetõlkes mestimine või mesti löömine – tähendab Euroopa komisjonis sellist meedet, mille juhtpartner peab olema Euroopa Liidus nimetatud «Widening countries» loetelus ehk nende riikide loetelus, kus üldine teadustoodang ja nähtavus on väiksem kui vanemates Euroopa Liidu riikides, ning selle meetme kaudu üritatakse niisugust ebavõrdsust korrigeerida.