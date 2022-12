Parim aeg tuua vaatajate ette koerte filosoofiline sõda

Koertena on stseenis vaatajate ees Henrik Lainvoo (esiplaanil) ja Peeter Piiri.

Tartu üliõpilasteatris esietendunud «Lõputu rahu» on märgiline teos mitmes mõttes. Esiteks on see ühe noore mehe tugev debüütlavastus ja teiseks ühe hispaania näitekirjaniku näidendi esmalavastus Eestis.