Minu elu see eriti ei mõjuta, sest ma ei sõida bussiga tihti. Arvan, et see on normaalne, kui busse praegu ei liigu nii palju. Parajasti ei ole ka turisimihooaeg. Turisimihooajal peaksid bussid küll tihedamini käima, kuid arvatavasti siis käivad ka.