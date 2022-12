Irja Alakivi: Lapimaa edulugu ja mida sellest õppida

Teada ja tuntud jõuluvana kodu, kuhu kõik ihaldavad ja soovivad, et olla hetkeks taas muretu ja rõõmus. Et elada kaasa oma laste ja lastelaste rõõmudele väikeses Põhjamaa eksootikas. Ja seda Rovaniemi ja Lapimaa ju pakuvad. See on klantspilt. Kuid ka rahvusvaheline edulugu oma paiga müümisel. Oma inimestele töökohtade loomisel. Ka oma arktilise identiteedi hoidmisel. Selle üle saab ja tuleb rõõmustada koos kohalike inimestega. Kuid Rovaniemi on palju mitmepalgelisem kui punavalge jõulumaa, polaaröö ja imeliste virmaliste maa.