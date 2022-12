Kambja ja Peipsiääre vallavolikogu esimehed kandideerivad Keskerakonna ridades

Kambja vallavolikogu esimees kinnitas, et kandideerib just Keskerakonna ridades, kuid seda, kas soovib ka partei liikmeks astuda, ta veel otsustanud ei ole. «Veel ei ole liikmeks astunud, kuid elus võib kõike ette tulla,» ütles Aleksejev. Tema endine kodupartei on Reformierakond, mille ridadest ta aasta alguses välja arvati.

Peipsiääre vallavolikogu esimees Kalev Parik on varem kuulunud Keskerakonna ridadesse, kuid seda aastani 2017. «Keskerakonna regionaalpoliitika on olnud kõige parem ja kõige lihtsam,» rääkis Parik põhjustest, miks ta otsustas taas Keskerakonna ridadesse kandideerida. Tal on plaanis ka taas erakonna liikmeks hakata, kuid millal see juhtuda võiks, ta kommenteerida ei soovinud.