Eesti kirjandusmuuseumi direktoriks valiti Piret Voolaid

Teaduspoliitika komisjoni arutelus tõdeti, et kõik kandidaadid olid võrdselt tugevad. «Piret Voolaiu puhul tõsteti esile tema tegevuskava põhjalikkust ja terviklikkust, samuti tema tugevat teaduslikku tausta ja kogemust Eesti-uuringute tippkeskuse juhina,» märkis teaduspoliitika komisjoni aseesimees, haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal.

Piret Voolaid on töötanud Eesti kirjandusmuuseumis alates 2000. aastast assistendi, teaduri ja vanemteadurina. 2016. aastast on ta olnud ka Eesti-uuringute tippkeskuse tegevjuht. Varasemasse aega jääb töö Eesti keele instituudis. Ta on kaitsnud doktorikraadi Tartu ülikoolis eesti ja võrdleva rahvaluule erialal.