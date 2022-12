Minister avaldas Tartu kultuuritöötajate hoiatusstreigile toetust, sest süda ei luba teisiti

On tähelepanuväärne, et Tartu linnavalitsuses juhib kultuurivaldkonda abilinnapea Lemmit Kaplinski, kes kuulub ministriga samasse erakonda.

«Head Tartu kultuuriinimesed!

Kultuuriministrina seisan mõttes koos teiega. Süda ei luba teisiti.

Kultuur on see, mis meid kokku toob ja ühiskonnas sidusust loob. Kultuur on Eesti riigi olemise mõte. Täna käriseb just kultuuris. Eesti kultuuri pisendamisega ei ole võimalik leppida.

Kallid kultuuriinimesed, oma väljaastumisega ei seisa te ainult iseenda hakkamasaamise eest. Seisate kultuuritöötajatena Tartu raeplatsil kogu Eesti kultuuri eest.

Kui isegi kultuuri- ja vaimupealinn Tartu ei ole valmis maksma kultuuritöötajatele elamist võimaldavat palka, siis kuidas peaks toime tulema ülejäänud Eesti? Mitmetes maapiirkondades on kultuuriasutused juba suletud, kultuuritöötajaid koondatakse. Iga päev toob valusa küsimuse, mis järgmiseks?

Kultuuriministrina allkirjastan peatselt kultuuritöötajate riikliku palgakokkuleppe, mis tõstab järgmisest aastast riigilt palka saavate kultuuritöötajate töötasu ligi 1600 eurole. Aegade üks suuremaid palgatõuse jõuab ka nende kultuuritöötajateni, kelle töötasu on juba praegu miinimumist kõrgem. See palgatõus peab levima üle kogu Eesti ja jõudma igasse omavalitsusse. Selleks peab riik tõstma omavalitsuste tulubaasi.

Kultuurimajad ja raamatukogud peavad lahti olema, et kogu Eesti oleks väärt elupaik. Kultuuris elab Eesti, Eesti elab kultuuris! Kohtume kultuuris!

Jõudu ja südikust, kultuurirahvas!»