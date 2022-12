Vaid üksikud päevad aastas mööduvad kodudes peksuta

Pole harvad juhtumid, kus aastates emal on abi vaja ning paar nädalat käitub tema juures elav poeg hästi, kuid joomatuuri saabudes on ta pensioniraha kättesaamiseks valmis ema kas või kirvega maha lööma.

Politseinikud käivad iga päev mitmel väljakutsel, mis on seotud lähisuhtevägivallaga. Ainuüksi selle aasta kümne kuuga on Tartu- ja Jõgevamaal sääraseid väljakutseid olnud ligi 900. Korrakaitsjad nendivad, et lõviosa, lausa 80 protsenti neist väljakutsetest tuleb siis, kui mängus on alkohol.