Signe Kivi: Aastaid otsustamatust ja «ilusaid prille»

See andis mulle debatiks hoogu ja julgust, kui ma kogenud poliitikutega vaidlesin. Jah, Toompeal kisub tihti kuumaks ja olen püüdnud end tagasi hoida – aga sel õhtul ei õnnestunud – mu elevus kutsus esile ägedaid vastureaktsioone. Kuulsin nii pikka nimekirja probleemidest ja ületamatutest takistustest, et pidin kaasväitlejalt Yana Toomilt küsima: «Vabandage, aga kas teie arvates Eesti riigis midagi head ka on?» Europarlamendi saadik vaatas mulle pikalt otsa ja vastas: «Teil on ilusad prillid!» Oli see iroonia? Oli see hinnang – ja kui, siis millele?