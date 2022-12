Lemmit Kaplinski: Rahutu kultuurirahvas ja eelarve õrn tasakaal

Tartu läheb 2023. aastale vastu eelarvega, milles peegeldub kõik see, mis meid viimastel aegadel saatnud ja mis tulemas. Oma korrektiivid on teinud igas valdkonnas pikk koroonaviiruse periood, mille mõjud avalduvad nii toimetulekus, vaimse tervise valdkonnas kui kultuuriasutuste alles taastuvates külastajaarvudes. Paljuski on eelarvet kujundanud Venemaa võigas agressioon Ukraina vastu ja sellega seotud hinnatõusud, põgenikelaine ja vajadus mõelda senisest enam julgeolekukriisidega hakkama saamisele kohalikul tasandil.