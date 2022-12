Kunstimuuseumi direktor liitub sotside ridadega

Tartu piirkonna juht Kadri Leetmaa ütles, et Hoffmanni ja Tartu sotsiaaldemokraate ühendavad varasemast põnevad vestlused sellest, milline on loomeinimeste roll Tartu kultuurielus, vaimsuses ja ettevõtluses ning missugused võimalused avab Tartule uus kunstimuuseum.

Piirkonna juhi sõnul on Hoffmann noor tippjuht, kes näeb ja tunneb oma vastutust selles, et Eesti ühiskond muutuks tervikuna õiglasemaks ja tugevamaks.

Hoffmann on kunstnik, kunstikriitik- ja kuraator. Ta on töötanud Tartu Kunstimuuseumis 2016. aastast alates ning 2020. aastast direktorina. Samuti on ta Tartu Kunstnike Liidu, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu liige. Hoffmann on õppejõud kõrgemas kunstikoolis Pallas.