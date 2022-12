Endine minister Anneli Ott kandideerib Tartu linnas

Anneli Ott sõnab, et oli kindlalt kandideerimisest loobumas, kuid otsustas arvestades viimaste kuude arenguid poliitmaastikul, kuid ka paljude sõprade tugevat toetust ja vestlust erakonna esimehe Jüri Ratasega siiski kandideerida.

Tartu linna ringkonnas on Keskerakonna esinumber Jaan Toots, teisel positsioonil on Aadu Must.