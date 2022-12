Vanemuine toob koos Uue Teatriga lavale loo Romeost ja Juliast, kellel vanusevahet üle poole sajandi

«Rääkisime pikemalt sellest, kuidas Shakespeare’i tekstid kaasajas kõlavad ja leidsime, et nende tekstide ajastu sotsiaalne kontekst loeb paljudel juhtudel väga palju, kuigi ei ole kõige põhilisem. Siis hakkasime peas mängima sellega, mis juhtuks siis, kui tõsta Shakespeare’i ajastu sotsiaalne konflikt tänapäeva,» ütles Aadel.

Nii lavastaja kui ka dramaturgi sõnul on nende «Romeo ja Julia» samuti armastuslugu, kuid selles loos ei keela armastust vaenutsevad perekonnad, vaid kõik need, kes ei pea õigeks Romeo ja Julia vanusevahet, mis ületab poolt sajandit. «Armastus on selle loo kõige tugevam jõud, mis paneb selle tööle ja kannab seda algusest lõpuni,» lisas Aadel.