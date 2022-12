Erakonnakaaslastega tülli läinud sotsist Tartu abilinnapea valimisnimekirja ei mahtunud

Ajakirjanduses on ilmunud mitmeid lugusid sellest, kuidas valimisteks valmistuvad Tartu sotsid tülli pöörasid, misjärel mitmed neist erakonnast lahkusid, teiste hulgas näiteks Karl Aaron Adson, kes sel nädalal teatas koostöö alustamisest erakonnaga Eesti 200. On ilmunud ka spekulatsioone sellest, et Gea Kangilaski võiks alustada koostööd roheliste erakonnaga.

Gea Kangilaski loobus varem kolmapäevaks kokkulepitud intervjuust poliitika teemadel mõni tund enne, põhjendades seda muuhulgas ajastusega.

Kodulehel tutvustavad sotsid nimekirja järgmise lausega: «Meil on hea meel teada anda, et Tartu sotsiaaldemokraatide riigikogu valimiste nimekirjas kandideerimiseks on andnud nõusoleku need suurepärased kandidaadid.»

«Gealt ei ole nõusolekut meie saanud,» ütles sotsiaaldemokraatide Tartu piirkonna esimees Kadri Leetmaa laupäeva hommikul. «Kui see peaks tulema, saame muidugi kaaluda tema nimekirja tulemist. Meil on praegu tugev nimekiri koos.»

Kujunenud olukord tekitab vältimatult küsimuse, kas ja millal sotsid abilinnapea välja vahetavad.

«Me ei ole veel jõudnud seda arutada,» ütles Leetmaa. «Abilinnapea Kangilaskiga on linna asjus praegu koostöö olemas, Gea on erakonna liige. Kui muutub see, mis erakonda ta esindab, siis on uus olukord. Praegu ei ole Tartu piirkonna juhatus arutanud tagasikutsumist abilinnapea kohalt.»