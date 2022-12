Esinumbrid on riigikogu valimisteks paigas, nimekirjad vajavad veel lihvimist

Tuleva aasta märtsis kulmineeruvatel valimistel ennustatakse üle riigi suurimat häältesaaki Reformierakonnale ja EKRE-le ning on võrdlemisi tõenäoline, et samad parteid osutuvad kõige eelistatumateks ka Tartu linnas. Oravad ja ekrelased hõivasid Emajõelinnas vastavalt esimese ja teise koha ka 2019. aastal: siis korjasid reformierakondlased linnast kokku enam kui 15 000 häält ja rahvuskonservatiivid üle 7000 hääle.

Kui välja arvata uus tulija Parempoolsed, siis on kõik olulisemad poliitilised jõud Tartus oma esinumbri avalikult välja hõiganud. Et aga valimispäevani on veel kolm kuud aega, ei kiirustata keegi neist nimekirja lõplikult lukku lööma.