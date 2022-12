Balthasar Russow kirjutab oma kroonikas ka reetlikest tartlastest

Ma ei oska lõpuni seletada, mis juhtus selle väljaandega, aga selge on see, et raamatu kujundus Andres Talilt on väga teistsugune, kui enamikul Eestis kirjastatud ja trükitud raamatutel. Seda esiteks.

Teiseks on see, et sellesarnaseid raamatuid, mis rahuldaksid ajaloohuvi laiemas ulatuses, on siiski vähe ilmunud. Ja muidugi ka see, et jõulud pole kaugel ja inimesed tahavad kingitusi teha. Veel on võimalik öelda niimoodi, et mälestus Jaan Krossi romaani «Kolme katku vahel» lugemisest on mõnel inimesel veel olemas või ähmaselt olemas, ja nüüd äkki tuli Russow ise päevakorrale.