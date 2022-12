Veejoa oskuslik juhtimine ennustab raeplatsi uisuvälja avamist

Ettevalmistused Tartu raeplatsi uisuvälja avamiseks on jõudnud kastmise järku.

Tartu linnavalitsus on lubanud jõulukuu teisel päeval avada raeplatsil uisuvälja, mis jäi kõigepealt lubatud ajaks, esimese advendi õhtul tehnilise viperuse tõttu avamata. Täna hämaruses veejuga oskuslikult suunanud spetsialisti tegevus ja parajalt külm õhk annavad alust arvata, et nõnda see tõesti ka sünnib.