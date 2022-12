Keegi ei taha, et relvad ja narkootikumid ületaksid sõidukite peidikutes või merekonteinerites riigipiire. Et pommimees kõnniks segamatult rahvarohketes kohtades. Et raudbetoonist kõrgehitised ja sillad hakkaksid ettenägemata asjaoludel kokku varisema.