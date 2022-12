Tartu vald kavandab Raadi vanale sõjalennuväljale haridus- ja kogukonnakeskust ning nüüd on selgunud selle kompleksi arhitektuurivõistluse parimad tööd. Tosinast laekunud tööst valis žürii välja viis parimat. Kõige säravamate tööde seast on välja sõelutud ka võiduidee, kuid see jääb mõneks ajaks veel saladuseks.