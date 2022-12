Priit Lomp: Kuidas saab olla probleem panus kohalikku arengusse?

Lausa igal aastal saavad riigieelarve tegemisel õigustatult suurt tähelepanu kavandatavad investeeringud ja toetused. Mida, kuhu ja millise summa eest rajatakse, on küsimus, mis ei jää märkamata ja vastuseta ei üleriigilistes ega kohalikes ajalehtedes, rääkimata uudisteportaalidest ja sotsiaalmeediast. Kiha on palju, ent on ka teadlikku väärpildi maalimist.