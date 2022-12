REEDENE RÕÕM ⟩ Tartu ülikooli oma mees Peeter Einola Torontos: see on õige asi teha!

Torontolased Peeter ja Svea Einola said üle kolme aasta meie rahvusülikooli pidustustest taas siin Tartus osa võtta. Nad ise kohtusid esimest korda Kanadas Kotkajärve metsaülikoolis 33 ja pool aastat tagasi ning on sellest peale lahutamatud. Peetri ja Svea poeg Henno on Kanadas finantsanalüütik ning nende teine poeg Timo sotsiaaltöötaja.

Peeter Einola elab Eesti rahvusülikooli pidustustele südamest kaasa. Eriti tänavu, mil ta on koos abikaasa Sveaga taas Eestis. Peeter Einola ei ole Maarjamaal sündinud ega Tartu ülikoolis käinud. Tema kodulinn on Toronto, ta on tööstusinsener ja majandusteadlane. Aga mõjuka ühiskonnategelasena teeb ta nii palju, kui vähegi suudab, et eestikeelset ülikooli toetada.