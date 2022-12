Linnavalitsus muudab kallinenud kütuse tõttu busside graafikuid

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on üleüldine hinnatõus avaldanud linna tegevuskuludele suurt mõju. «Kiiresti kasvanud kütusehinnad on hüppeliselt suurendanud kulusid ühistranspordi käigushoidmisele. Oleme järgmise aasta eelarves ühistranspordi tarbeks kavandanud ligi kolm miljonit eurot rohkem kui sel aastal, kuid paraku sellest ei piisa. Seetõttu on vajalik kõige sagedasemate väljumistega liinidel pikendada väljumisintervalle väljaspool tipptunde viie minuti võrra. Loodan väga, et muudatus saab olema ajutine ning saame edaspidi naasta praeguste lühemate väljumisintervallide juurde,» ütles Tamm.