Tartlanna loodud vaimse tervise mäng tunnistati maailma parimaks

Iduettevõtte Triumf Health asutaja ja tegevjuht Kadri Haljas märkis, et võit on talle oluline eeskätt selle tõttu, et see aitab esile tõsta tõenduspõhist vaimse tervise innovatsiooni. «Vajadus vaimse tervise toe järele on hüppeliselt kasvanud ning me oleme näidanud, et tehnoloogia saab probleemile leevendust pakkuda. On väga oluline, et ka innovatsioon põhineks tõenduspõhistel meetoditel, mis on tunnustatud nii teadusmaailmas kui kliinilises praktikas. Rahvusvaheline esiletõstmine aitab sellele tähelepanu tõmmata.»