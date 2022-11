Linnapea eelarvekriitikast: kõigega on arvestatud

Urmas Klaas kinnitab, et linn arvestab Süku omaosalust välja pannes sellega, et on tarvis investeerida ka teistesse olulistesse objektidesse.

Tartu volikogu opositsioonijuhid leidsid eilses Tartu Postimehes, et südalinna kultuurikeskuse ehk Süku rajamine võib linna eelarvele osutuda liiga suureks koormaks. Samas läheb võimuliit peagi volikogu ette mitme dokumendiga, et Sükuga edasi liikuda. Niisiis on praegused linnajuhid veendunud, et see on jõukohane ka olukorras, kus linnaeelarvet plaanitakse turgutada 41 miljoni euro suuruse laenuga. Reformierakondlasest linnpea Urmas Klaas kinnitab, et kõigega on arvestatud.