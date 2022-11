Ukrainasse läksid teele soojad asjad ja head soovid

Raamatukogude saak oli aga sedavõrd suur, et linnaraamatukogu koguhoidja Marite Lõokene ei jõudnudki kõike kokku lugeda. 500–600 paari sokke võis kokku tulla küll, osutas ta kastivirnale, millest haaras ühe saadetise raamatukogu suhtekorraldaja Linda Jahilo, et see kogumisauto peale laadida.