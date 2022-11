«Nutta pole tarvis,» ütles uisuväljaku tehniline projektijuht Ragnar Kekkonen uisuplatsi tehnoruumi kontrollides, sest kohe peaks jääväljak valmis saama. Eriti ebameeldival hetkel katki läinud vidin (väiksel pildil) on kohal. Selle täpset nimetust ei osanud öelda isegi Kekkonen.

Esimese advendi eelõhtul selgus, et jõuluaegse Tartu Raekoja platsi suurimaks tõmbenumbriks kujunenud uisuväljakut ei saa sedapuhku avada samal ajal ülejäänud valguskülaga, sest purunenud on üks oluline külmutusseadme detail. Teisipäeval jõudis asendusdetail Tartusse ja praegu käivad tööd selle nimel, et uisutajad võiks reedel jääle pääseda.