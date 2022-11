Egeli Raudmäe: läbi lume sahiseva

Olgu kohe ära öeldud, et mulle väga meeldib lumi. Mulle meeldib, kuidas see pimedad hommikud ja veel pimedamad õhtud veidikenegi helgemaks teeb. Rõõmsad lapsed kelgumäel ja lumes hullavad neljajalgsed teevad mu südame soojemaks kui miski muu. Siiski ei salli ma üldse seda, kui ma pean sellel samal pimedal hommikul läbi lume just nimelt sumpama, et tööle jõuda, sest puhtaks on lükatud ainult sõiduteed.