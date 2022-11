Maakaitseüksustega liitumise soovist andis teada ligi poolteist tuhat reservisti

Eestis on ligi 90 000 kaitseväe põhi- ja täiendreservi kuuluvat inimest. Mobilisatsiooniregistris on laias laastus 230 000 inimest.

«Küll aga on mitmed maakaitse täiendreserviga liitujad avaldanud soovi saada rohkem teavet kaitseliidu kohta,» sõnas Tiitus ning lisas, et huvitundjatele korraldatakse ka infotunde.

Praegu käib reservväelaste ametikohtadele määramine. «Üks osa sellest on ka kaitseväe tehtav teavituskampaania sihtrühma aktiveerimiseks, et inimesed seoksid end ise kodulähedase üksusega,» lausus Tiitus. «Suurim väljakutse saab olema väljaõppe korraldamine, sest lühikese aja jooksul saabub õppekogunemisele suur hulk reservväelasi.»

Tamme malevkond ootab endaga liituma kõiki, kes soovivad panustada riigikaitsesse, sealhulgas ka oma ala spetsialiste. «Kuna ka meile on oodata täiendavaid reservväelasi, siis headest juhtidest on alati puudus,» ütles Lokko. «Juht ei pea olema ilmtingimata militaartaustaga, sobivad kõikide eluvaldkondade spetsialistid, kes soovivad anda oma panuse riigikaitsesse.» Ta lisas, et kindla malevkonnaga liitudes saab inimene olla kindel, millises piirkonnas ta sõjaajal ülesandeid täitma peaks.

Põhja-Tartumaa malevkonna pealiku Risto Pooli sõnul on praegu veel keeruline öelda, kui palju inimesi malevkonna maakaitsestruktuuriga liitub, kuid isegi kui peaks liituma mitusada reservväelast, ei ole see neile mingi probleem. «Ukraina sõja alguses tuli meile palju uusi liikmeid, kelle suutsime ära varustada ja kiiresti ka välja õpetada,» rääkis ta. «Kõigile meestele ja naistele leitakse sobivad ametikohad.»

«Selge on see, et suurem liitumiste laine on meile mõningaid väljakutseid toonud, ning oleme arvestanud ka sellega, et kui sõjategevus Ukrainas jahtuma peaks, jääb organisatsioon veidi väiksemaks,» ütles pealik Pool. «Siiski jäävad nendele inimestele oskused kogu eluks ning järgmise kriisi ajal on neil teadmised ja oskused olemas.»