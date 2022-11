Mati Laur näitab Vene ajalugu tragikoomilise varjundiga

Mati Laur on oma vastse teose «Impeeriumi sünd» saatesõnadesse kirjutanud, et paljudele on Venemaa tundunud võõra ja arusaamatuna, vahel koguni «müstilisena», kuid Tartus, kus see raamat on kirjutatud, paistab Venemaa kõike muud kui kauge ja eksootiline müstika.