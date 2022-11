Tähtvere spordipark kunstlume tootmisega ei kiirusta

Kuigi selle nädala lõpuks lubab ilmateade korralikke külmakraade, jäävad Tähtvere spordipargi lumekahurid veel ootele. Rajameister Jaanus Robi sõnul jääb paarist külmast päevaks väheks. «Vaja oleks seitse ööpäeva stabiilset külma,» selgitas ta. Vajalik temperatuur on vähemalt seitse miinuskraadi, parem kui alla selle.

Robi lisas, et lund võiks toota küll ka praegu, kuid eelarve seab omad piirid. Tema sõnul pole ka mõtet nädalaid vaeva näha, et mõni kilomeeter rada teha. Looduslik lumi on praegu kõigil radadel täitsa sõidetav ning rahvast Tähtvere suusateedel jagub.