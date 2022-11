Tartu kaugküttepiirkonnas tõusevad uuest aastast soojuse hinnad

Viimati tõusis soojuse hind 1.novembril ehk praegu on Tartus toasooja piirhind 78,31 eurot megavatt-tunni eest, millele lisandub käibemaks. Hinnatõus on tingitud soojuse tootmiseks vajalike kütuste, peamiselt hakkpuidu kallinemisest. Hakkpuidu nõudlus turul on tõusnud juba aasta algusest ning seda on mõjutanud eelkõige kõrge elektri- ja gaashind.