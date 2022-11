Talust avastatud maalist kujunes oksjoni säravaim kroonijuveel

Salongi omanik Tiia Karelson kutsus huvilise koos teosega Tartusse. Kahe tunni pärast oligi ta Võrumaalt ühest talust kohale jõudnud, kaasas flanellteki sisse pakitud teos. «Nagu seda nägin, oli mul selge pilt, et see on Konrad Mägi,» meenutas ta.