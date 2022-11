Lõuna-Eesti maitsete nädal tõi endaga taas metsikuid maitseelamusi

Meeldejäävaid maitseelamusi pakuti Tartus ja Tartumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal, Valgamaal. Viljandimaal ja Võrumaal. Osalejad jäid valdavalt sündmusega rahule ning saadi inspiratsiooni nii lähemaks kui kaugemaks tulevikuks. Kalevipoja Koja pop-up resto perenaine Annika Oras tõi välja, kui oluline on sellise üle Lõuna-Eesti toimuva kampaania puhul ühine reklaam erinevates kanalites. «Nii leiavad kaugematesse kohtadesse tee ka need toidunautijad, kes muidu on harjunud vaid suuremates linnades einestama,» ütles Oras.

Paljud osalejad leidsid, et Lõuna-Eesti maitsete kampaania võiks kesta pikemalt - terve kuu või siis vähemalt 21 päeva. Kampaaniaperioodi pikendamine käis läbi ka eelmise aasta tagasisidest ning korraldajad arutavad seda uuesti järgmisel aastal maitsete nädalat ette valmistades. Lõuna-Eesti turismiklastri juht Kaia Lehtsaar tõdes, et piirkonnaülene koostöö Lõuna-Eesti maakondade vahel on selle kampaania elluviimisel läbi aastate väga hästi õnnestunud. «See on loonud hea ja tugeva pinnase ühise Lõuna-Eesti turundamisele,» lisas Lehtsaar.