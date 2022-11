Üheksakorruselise maja liftipõlengu põhjus võib peituda süütamises

Inspektorid käisid sündmuskohal eelmisel nädal pea iga päev. Uurimist takistas ka asjaolu, et kohe pärast põlengut ei õnnestunud viiednda ja kuuenda korruse vahele kinni jäänud lifti liikuma saada ning seega võttis põhjuse uurimine aega.

Sündmuskohal ei tuvastatud tavapäraseid õnnetusele viitavaid jälgi, mistõttu ei saa välistada, et tegemist võis olla ka süütamisega.

Kõikide asjaolude kontrollimiseks ja tõendite kogumiseks alustas politsei kriminaalmenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb süütamist, kui sellega on tekitatud oht inimese elule ja tervisele.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik vahendas, et sündmusel vajasid arstiabi paljud ka seetõttu, et tormati koreritest välja trepikotta, mis oli tossu täis. «Sellistel juhtudel pidanuks inimesed jääma korteritesse, tegema lahti korteriaknad ning tõkestama riietega vingu ja suitsu tungimist korterisse,» sõnas Kiik. Et paljud elanikud sattusid paanikasse ja otsustasid trepikotta joosta ning seega hingasid põlengust tekkinud vingu sisse, vajasid paljud neist ka meedikute abi.