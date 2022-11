Sotsidest tüliga lahkunud Karl Aaron Adson liitus Eesti 200 fraktsiooniga

«Linnavolikogu liikmena seisan progressiivse ja uuendusmeelse tuleviku eest. Olgu selleks nutika linna ruumiloome ja ambitsioonika rattateede võrgustiku arendamine või seksuaal- ja soovähemuste eest seismine. Näen, et nendes teemades on mul kõige enam ühisosa just Eesti 200 fraktsiooniga,» sõnas Adson.