Kodanikupäeva aumärgi said kaks tartlast: Signe Värv ja Merili Ginter

Signe Värv on alates aprillikuust Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis teaduritöö kõrval seisnud selle eest, et Ukraina sõjameestel jätkuks rindel varjevõrke. Tänu temale on valminud sadu ruutmeetreid katteid, mis kaitsevad rindetehnikat, elusid ja tsiviilobjekte. Signe Värv on seisnud ka selle eest, et kalavõrgud, kuhu ribasid sõlmida, ei lõpeks ning et sidumismaterjali jätkuks ja et need ribad õiget värvi oleskid.