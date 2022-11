Oksjonile läheb talumaja seinal avastatud Konrad Mägi maal

E-kunstisalongi 50. oksjoni kroonijuveelid on maalinud Peeter Mudist, Aleksander Vardi ja Johannes Saal. Säravaim teemant on Konrad Mägi haruldane maal, mis on ekspertide hinnangul valminud ajavahemikus 1916–1921 ja saanud ekspertiisis nimeks «Kasaritsa maastik». Enampakkumise alghind on 75 000 eurot.