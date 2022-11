Irja Alakivi: Eesti identiteedi lähted ei tohi kaduda

Kui suurt avalikku huvi säilitada ja kaitsta Tartu parke pidevalt eiratakse, siis on asjad väga halvasti. Kui kultuuri- ja loodusväärtuslikud kohad on linnavalitsuses teadvustamata ja nende kaitse planeerimata, siis «tule taevas appi!».

Kui linnavalitsus on «unustanud», et on olemas ka selline töövahend nagu kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus, siis millest me räägime. Endiselt eksisteerib ka võimalus, et ostmise asemel võib vahetada kaitset ja säilitamist vajava Oskar ja Aino Kallase kunagise kinnistu maa-ala – uusklassitsistlik villa ja park – tervikuna linnas mõne teise elamumaaks määratud maa-ala vastu ja ehitada soovijad saavad hakata ehitama. Kõike seda ja enamgi veel tõi volikogus oma ettekandes selgelt ja loogiliselt välja linnavolikogu liige Jaak Laineste.