Karel Kuningas: ebaõiglaste peretoetustega laenude nõiaringi

Viimastel kuudel teravalt avalikkuse huviorbiidis seisnud uus perehüvitiste seadus kütab endiselt kirgi ning debatt sellel teemal ei vaibu. Olgu siinkohal kohe öeldud, et Parempoolsed on kindlasti lastega perede toetamise poolt, olgu siis peres lapsi palju või vähe. Eesti praeguses demograafilises olukorras on meie iibe kasvatamine riigi jätkusuutlikkuse tagamisel üks olulisimaid teemasid üldse. Küsimus on aga, kuidas seda teha nii, et toetus jõuaks sinna, kus seda tõesti kõige rohkem vaja on, ega läheks raisku seal, kus abikätt ei küsita.